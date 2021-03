En Argentina comparan gol de Edwin Cardona con varios de Lionel Messi

Edwin Cardona fue la gran figura de Boca Juniors en la goleada de su equipo 1-7 sobres Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del torneo argentino.

El colombiano anotó un golazo al minuto 21 para abrir el marcador en Liniers. Cardona, una vez más, anotó de tiro libre; sin embargo, el gol fue por debajo de la barrera, algo que muy pocos lo han hecho en el mundo, como Lionel Messi con el Barcelona.

Precisamente, el gol de Edwin Cardona fue comparado por el Diario ‘Olé’ con algunos tantos de Lionel Messi. “Lo encaró a Amor, generó un tiro libre cerca del área y le pegó a lo Messi: por abajo de la barrera y 1-0. Enseguida, asistió a Villa para el 2-1. Armó la jugada del tercer gol: pase largo a Villa a espalda de los defensores”, escribió el medio argentino en una de las reseñas del partido.

None of the Velez Sarsfield players wanted the ignominy of lying down behind the wall.#Boca Junior’s Edwin Cardona made them pay.pic.twitter.com/hyEWUvxlPO

— Planet Football (@planetfutebol) March 8, 2021