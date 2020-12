El mejor gol de la fecha europea lo marcó un colombiano

El fin de semana futbolero dejó, como siempre, triunfos y derrotas para analizar. Si de hablar de goles se trata, hubo uno especial en Europa, que podría ser catalogado como el mejor de la jornada. Y no lo marcó Cristiano Ronaldo, ni Linonel Messi, menos Neymar o Mbappé. Fue un colombiano. ¿Su nombre? Juan José Narváez.

El Real Zaragoza disputa el torneo de segunda división española y estaba urgido de un triunfo, pues afronta una de las crisis más trascendentales en su historia. El pastuso de 25 años se lo entregó y de qué manera.

Juanjo aprovechó un balón que dejó servido el arquero contrario, después de tapar un remate y como se encontraba de espaldas a la portería, utilizó un recurso de crack. Un taquito que terminó al fondo de la red y determinó el 1-0 definitivo, a los 60 minutos.

La jugada permitió recordar a las estrellas que han marcado de esa forma. Luis Suárez lo hizo con el Barcelona FC, Zlatan Ibrahimovic con el PSG y CR7 con el Real Madrid. Un lujo que pocos pueden darse y un futbolista cafetero ya puede contarlo.

La prensa de ese país no se guardó ningún elogio y admiró la anotación del cafetero. “Apagado y desaparecido en la primera parte, demasiado aislado, apareció tras el descanso para firmar una joya de gol. Bello, decisivo, crucial, de oro”, publicó el medio El Heraldo de Aragón.

Y continuaron: “El caso es que firmó el gol de la jornada, un gol que veríamos repetido una y otra vez en la televisión si lo hubieran marcado Messi o Benzema. Gol fetén. Gol que rompe una racha de seis derrotas consecutivas del Zaragoza. Gol fundamental para sumar y, lo que es igual o más importante, para creer”.

Incluso, relataron el tanto paso a paso. “La pelota le cayó a Narváez, que se encontraba de espaldas a la portería. Podía girar, realizar un control orientado y disparar en mejores condiciones. Pero no, Narváez no es un jugador convencional. Por tanto, no desarrolló una acción convencional, sino que finalizó con un taconazo absolutamente genial. Un mérito (y un riesgo…) semejante a tirar un penalti a lo Panenka para ganar un partido”, agregaron.

Acá el golazo de Juan José Narváez: