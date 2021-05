El insólito blooper que protagonizó Martínez Borja en la Copa Libertadores

Por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores se enfrentaron Vélez Sarsfield ante Liga Universitaria de Quito en el estadio José Amalfitani.

El equipo argentino comando el juego de principio a fin y venció al elenco ecuatoriano 3-1, quedando así en la segunda casilla del grupo G con seis puntos y desplazando de la casilla a Liga De Quito que bajó a la tercera posición con cuatro unidades.

Sin embargo, más allá del resultado adverso y del mal juego del equipo ‘Albo’ ante los argentinos, se presentó un blooper a los minutos finales del juego que derivó en el tercer gol de Vélez Sarsfield.

Y es que al minuto 90 +3 el colombiano, exAmérica de Cali, Cristian Martínez Borja, dentro del área de su equipo cobró una pelota quieta a riesgo, no levantó la cabeza y entregó el balón a Federico Mancuello (Vélez), quien disparó de primera instancia para decretar el 3-1 final.

pic.twitter.com/rEgfC3Ra6G

— Out Of Context Fútbol Ecuatoriano (@nocontextfec1) May 14, 2021