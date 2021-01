El exNacional que Chicho Serna le recomendó a Boca y no lo escucharon

Mauricio Chicho Serna ha sido polémico en toda su carrera y luego de retirarse de las canchas lo sigue siendo. Sin embargo, en Boca Juniors lo tienen como ídolo indiscutido e incluso lo escuchan para recomendaciones de futbolistas. El exfutbolista contó en una entrevista que les recomendó a un jugador pero no lo escucharon.

El antioqueño concedió una charla para ESPN Argentina en la que analizó la actualidad del cuadro Xeneize y por supuesto de los colombianos que hoy militan allí. Adicionalmente, confesó que le habló a las directivas del club sobre Daniel Muñoz para que lo ficharan, pero no le hicieron caso. “Boca no me escuchó cuando recomendé a Muñoz. Ahora, en este momento, no hay un jugador en Colombia para recomendar, no para Boca”, aseveró.

De los cafeteros dijo: “Cualquier colombiano que llegue a Boca, siempre va a estar en comparativo con el equipo de Bianchi. Y los colombianos que estuvieron en ese momento ya que consiguieron títulos muy importantes. A estos no les ha tocado, la ha tenido cerca, pero no la han tenido”.

+ ¿Aldair Quintana fue el gran responsable de la derrota?

+ ¡Barra de Atlético Nacional, Los Del Sur, le respondió a Jéfferson Duque!

Después, se refirió a Sebastián Villa: “Villa me encanta. Tiene que mejorar cosas, pero creo que es un jugador que se puede explotar mucho más, no le daría vía libre a él, lo dejaría. Es un jugador con características difíciles de encontrar en cualquier lugar”, expresó.

Con respecto a Edwin Cardona, comentó: “A Cardona lo he visto crecer en el fútbol. Tiene grandes condiciones, hay que ponerlo en la cancha donde mejor se sienta y sí puede estar 90 minutos. Puede que no lo pongan todo el partido porque no se entrena bien, o le están pidiendo cosas que él no está para hacer. Lo dejaría en Boca porque es el jugador diferente”.

De Frank Fabra, “Con Fabra es más lo bueno, que los errores. Para mí sí debería buscar otro aire, porque además dentro de los hinchas también hay mucho comentario y no es positivo”, opinó.

Acerca de Jorman Campuzano, “Jorman tiene condiciones, personalidad y tiene todo para ser el ‘5’ de Boca”, apuntó.