El desplante de Giovanni Moreno a Atlético Nacional

Giovanni Moreno, quien estuvo a punto de regresar a Nacional en 2018, ahora dice que quiere acabar su carrera profesional en Argentina.

El próximo 31 de enero, se termina el contrato del volante colombiano Giovanni Moreno en el fútbol de China, por lo que el volante reapareció en medios argentinos y habló sobre lo que sigue en su carrera a sus 35 años. “Me gustaría cerrar mi carrera en Argentina, pero primero deben llamarme. También me encantaría que vuelva a dirigirme el ‘Checho’ Batista”, dijo al programa ‘Cómo Te Va’.

El jugador fue más allá y compartió que su sueño es regresar a Racing de Avellaneda. “De Racing extraño el cilindro, es una cancha mágica. Siempre anhelaba con la posibilidad de volver y poder jugar en Argentina, porque fui muy feliz cuando estuve allá“.

Además, habló sobre la influencia de algunos futbolistas para mejorar la relación entre colombianos y el fútbol argentino. “’Chicho’ Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba fueron los que posicionaron a Colombia e hicieron que a los colombianos nos interese estar en Argentina. Por eso muchos futbolistas colombianos quieren estar en Boca, River o Racing; por el legado que dejaron ellos“.

Por último, dijo que lo que pasó en los años finales de su carrera, pudo haberse entendido como un cierre de ciclo con la Selección Colombia como con Atlético Nacional “La espina que tengo es no haber estado en un Mundial y me quedó el dolor de no poder salir campeón con Nacional“, concluyó.

Cuando Atlético Nacional anunció a un Giovanni Moreno que nunca llegó