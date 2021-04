El delantero Harold Preciado no seguirá jugando en China

El ex Deportivo Cali, Harold Preciado, a través de su cuenta de Instagram anunció que no continuará la próxima temporada en el Shenzhen Football Club, de la Superliga China.

El tumaqueño de 26 años llegó al equipo asiático a principios del 2017, luego de su gran paso por el club que le dio la oportunidad de debutar profesionalmente en 2013 a los 18 años.

“En el día de hoy quiero anunciar que la próxima temporada no formare parte del club de la que ha sido mi casa durante 4 años Shenzhen Football Club. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar muchísimo trabajo duro, conciencia tranquila , esa frase define bien mi vida y no he dejado de aplicarlo cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender sus colores. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, momentos mágicos y el respeto y cariño de toda su hinchada. Gracias por darme su apoyo y por su leal exigencia“, explicó en el comunicado.

Preciado ha disputado un total de 105 partidos con el club de la ciudad de Shenzhen. Su aporte en goles fue de 56 y colocó cinco asistencias. Por ahora su futuro es incierto, pero desde ya los hinchas Azucareros empiezan a pedirlo en redes sociales para que regrese al club.

Es difícil tener que pensar en un regreso al país. Su mercado puede estar en otro continente donde pueda seguir demostrando su rendimiento al más alto nivel.