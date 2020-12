El delantero colombiano que llegará al Rangers de Alfredo Morelos

El delantero de 18 años, Juan Alegría, afirma que está próximo a arreglar su traspaso al Rangers, donde juega su compatriota Alfredo Morelos.

Un nuevo nombre colombiano está próximo a sonar en el Glasgow Rangers, es el de Juan Alegría, tiene 18 años, nació en Ibagué y está próximo a replicar los pasos de su compatriota Alfredo Morelos, pues tras un buen paso por el fútbol finlandés, llegará a este gigante de Escocia, aunque podría irse a préstamo lo que resta de temporada si el acuerdo se concreta.

El jugador habló con Glasgow Live y contó todos los detalles sobre lo que ha sido su corta carrera. “Junto con mi familia, estamos estudiando y ultimando detalles para transferirme a Rangers, un gran equipo que es el mejor de Escocia y muy reconocido en el fútbol europeo“.

“Como delantero, creo que para igualar los logros de jugadores como Radamel Falcao y Duvan Zapata – jugadores que admiro por todo lo que han hecho en Europa – tendré que trabajar muy duro. Algún día me gustaría hablar con ellos para que puedan compartir sus experiencias de ser grandes goleadores tanto en Europa como en la Selección Colombia”.

“Me transfirieron a Finlandia porque me llamaron para el equipo colombiano Sub-17 para un torneo en Chile y logré marcar algunos goles para ellos. Esos goles que anoté me ayudaron a mudarme a Europa. Cuando me mudé al FC Honka, me dieron mi debut profesional. Gracias a Dios me las arreglé para firmar para un club donde me dieron muchos minutos para jugar”.