Edwin Herrera: “Tengo una infección en los pulmones”

El lateral del Famalicão, equipo de la primera división de Portugal, Edwin Herrera, explicó las razones médicas que lo tienen afuera de las canchas.

Luego de sus destacadas actuaciones con Independiente Santa Fe y con la Selección Colombia Sub-23, el joven bogotano de 22 años tuvo la gran fortuna de llegar a Europa. La negociación se logró confirmar en septiembre del año pasado.

Después de unos exámenes, el cuerpo médico del equipo le encontró una infección en los pulmones. “Me estoy tomando el medicamento que me enviaron para que la infección salga. Me falta tomar cuatro pastillas para que me vuelvan a tomar radiografía para ver cómo está el pulmón” , subrayó en charla con Primer Toque.

“Estoy esperando que todo salga bien y poder volver a los entrenamientos, es un poco duro”, Edwin Herrera.#PrimerToque pic.twitter.com/jJGdCj0I49 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 17, 2021

Además, se mostró muy positivo frente a la recuperación: “Esperando que todo salga bien y poder volver a los entrenamientos, porque no he podido trabajar en casa ni nada. Es un poco duro”, sostuvo.

En todo este proceso en Portugal lo acompaña su esposa e hija de tres años, Salomé. Ellas principalmente vienen siendo el impulso y el motor para seguir siempre aspirando a lo más grande.

Luego del tema de salud contó la gran oportunidad a tan corta edad de salir a Europa. Un sueño en el cual siempre venía luchando para lograrlo: “Realmente Dios es un Dios que acelera procesos, no esperaba a mi edad estar en estos lugares, esperamos dar saltos más grandes”, finalizó.

El Famalicão sigue peleando por no descender, ya que se encuentra en la posición 17 con 19 puntos (uno más que el colero Farense). A falta de 11 partidos para terminar la Liga se espera que el equipo tome su forma y logre escalar posiciones.