Edwin Cardona reunió al plantel de Boca Juniors y les ofreció disculpas en entrenamiento

Ya pasaron algunas semanas desde que se presentó el problema entre Edwin Cardona y Boca Juniors y ahora, se le suma un capítulo más. Esta vez con un buen gesto por parte del colombiano, el cual fue fuertemente criticado por haberse quedado en sus vacaciones en Colombia después de la Copa América y no aceptar el vuelo directo que el club le puso a su disposición.

Y es que la molestia del staff técnico e hinchas fue muy puntual: el cuadro Xeneize disputaba los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 contra Atlético Mineiro y querían poner lo mejor de su nómina para superar la llave. Por eso, la institución le ofreció regresarse inmediatamente a Buenos Aires para que no saliera de la burbuja sanitaria y así los pudiera acompañar en el reto del torneo continental.

Sin embargo, el mediocampista prefirió cumplir con sus días de receso y visitar a sus familiares y amigos en Medellín. Allí fue grabado en una fiesta junto al cantante de vallenatos, Nelson Velásquez, y eso despertó la furia de muchos, ya que en su retorno al país gaucho tuvo que realizar una cuarentena estricta y no participó de los juegos en los que Boca terminó eliminado del certamen.

En el encuentro de vuelta disputado en Brasil, sus compañeros se salieron de casillas y se metieron en un lío con las autoridades locales, tras la polémica que causaron varias decisiones arbitrales y del VAR. Eso obligó a que al llegar a la capital porteña les tocara, al igual que Cardona, hacer un aislamiento obligatorio, por lo que tuvieron que afrontar dos fechas de la Liga Argentina con juveniles.

Ahí apareció el volante cafetero, solicitándole a los directivos que le permitieran jugar frente a San Lorenzo y liderar así el onceno colmado de inexperiencia. Frank Fabra jugó a su lado y de esa manera, se apaciguaron un poco los ánimos en la interna del Azul y Oro, no tanto por el resultado, porque perdieron por 0-2, sino por el compromiso del futbolista.

No obstante, el antioqueño quiso ir más allá y se disculpó ante la plantilla. “Cardona reunió al plantel y al cuerpo técnico antes de que comenzara el entrenamiento, y tomó la palabra. Comenzó pidiendo disculpas, pero al mismo tiempo argumentando y defendiendo su postura de priorizar ir a buscar a la familia”, informó Diego Monroy, para el programa F90, de ESPN.

Y continuó: “Explicó por qué terminó rechazando el chárter y decidió irse a Colombia, aún así dijo que se arrepintió cuando tomó esa decisión y que ya era tarde volver atrás. Entiende que estuvo mal y le explicó eso a los jugadores y a su cuerpo técnico”.

Finalmente, contó la respuesta que recibió. “Los que le contestaron, que no habló el cuerpo técnico, fueron los referentes que le dieron a entender que esa actitud no era la ideal y que no estaban de acuerdo con la decisión que tomó en ese entonces, porque había un jugador lesionado y Boca se estaba jugando mucho. Pero obviamente le aceptaron las disculpas“, concluyó.