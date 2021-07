Duván Vergara en su presentación en Monterrey: “La presión es pa’ los frijoles”

El delantero colombiano fue presentado de manera oficial ante los medios de comunicación y esto dijo en el arranque de su nuevo reto.

Duván Vergara está pasando sus primeros días como jugador del Rayados de Monterrey en el fútbol mexicano, generando mucha expectativa entre los seguidores de este club luego del buen recuerdo que dejó en el América de Cali. El extremo tuvo su primera rueda de prensa oficial, donde se presentó en el Estadio Bancomer con el dorsal número 10 a sus espaldas.

En compañía del portero argentino, Esteban Andrada, el jugador respondió a los cuestionamientos de la prensa, comenzando por el tema de la presión de tener que reemplazar a Dorlan Pabón. “La presión es para los frijoles, así se dice en Colombia y la verdad que Dorlan fue el que me presentó a todos, me hizo sentir como en casa. Es que no puedo sentir ninguna presión porque Dorlan hizo historia, pero Dorlan es él“.

Y añadió. “Ahora está en Atlético Nacional, va a comenzar un nuevo reto y yo igual vengo a comenzar mi reto, espero hacer mi propia historia, con Dorlan hay que estar agradecido con él, pero vengo a hacer mi propia historia“, declaró Vergara en su presentación.

También habló del América de Cali. “Lamentablemente me tocó partir del América, que cuando no estaba tan bien, me brindó su apoyo, me dio la mano. Voy a vivir siempre agradecido con ellos. Ahora estoy agradecido por el reto que me llega y espero aprovecharlo al máximo“.