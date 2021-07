Dorlan Pabón y su despedida del Monterrey. Rumbo a Colombia

El delantero colombiano cerró su ciclo en el fútbol mexicano tras pasar 7 temporadas con Monterrey y ahora se dispone a regresar a su país.

Finalmente, las negociaciones entre Monterrey y Atlético Nacional por Dorlan Pabón han llegado a buen puerto. El jugador consiguió rescindir contrato con su club y alcanzar un acuerdo salarial para regresar a Colombia después de varios años. Este sábado salió de territorio mexicano y habló con la prensa sobre lo que representa para él este cambio.

En diálogo con el corresponsal del medio Multimedios Deportes, el delantero dijo. “Estoy contento por ir a mi país, pero también triste por dejar una institución que me abrió las puertas. Me voy con el corazón contento, porque se logró lo que me prometí: hice historia , dejé un nombre muy alto y eso es lo más lindo e importante, salir con la frente en alto“.

El jugador explicó que su deseo es volver al ‘Verdolaga’. “Me voy por la puerta grande después de 7 años y pues ahora tengo que seguir cumpliendo mi sueño y el de mis hijos que es seguir ganando que es lo único que está en mi cabeza. En Nacional yo ya tuve mi momento, salí bien, hice historia y quiero volver a hacer historia, voy para ganar cosas“.

Finalmente, se despidió de la afición del Monterrey. “La gente de Monterrety, muchas gracias por cariño en el día a día. Saben que no queden en deuda con ellos, todo cariño que me dieron lo devolví en la cancha en cada partido, entonces muchas gracias a ellos“.