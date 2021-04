De campeón con Deportivo Cali a jugar en la Segunda División de Estados Unidos

A los 30 años y 6 después de ser pieza clave en la novena estrella de Deportivo Cali, Juan David Cabezas firmó contrato con Rio Grande Valley en la USL Championship de Estados Unidos.

Dicha categoría fundada en 2011 volverá a ser el escenario para su carrera. Allí ya tuvo una experiencia con ese mismo equipo en 2019 cuando llegó cedido por Houston Dynamo. En aquel momento jugó 3 partidos con la escuadra que es filial de la ya mencionada. Ese paso lo usó para recuperarse de una lesión. Luego volvió a la MLS en la que estuvo hasta que sufrió una lesión de rodilla por la que incluso renunció al club en noviembre.

Ahora que está listo para volver a competir, nuevamente Rio Grande Valley lo acoge. Es el equipo que dirige Wilmer Cabrera, quien lo recibió con estas palabras: “Juan David Cabezas es una incorporación muy importante para nuestro club por su experiencia y cualidades como jugador y líder dentro y fuera del campo”, dijo. Y agregó: “Está muy motivado con nuestro proyecto. Ahora que se ha recuperado totalmente de sus lesiones pasadas, ¡está listo para el regreso!”.

Así que a los 30 años, Juan David Cabezas volverá a jugar y lo hará nuevamente en el exterior. Allí llegó en 2017 tras la experiencia en Independiente Medellín a donde llegó luego del título con Deportivo Cali. Él estuvo en aquel elenco verdiblanco de 2015 dirigido por Pecoso Castro. Fue habitualmente titular y estuvo 20 minutos en la final ante el DIM en el Atanasio Girardot. Reemplazó a Andrés Felipe Roa.

Not one, but TWO new additions for the new era.

RGV FC signs Juan David Cabezas & Alexis Cerritos to the roster for our 2021 Season. #ParaElValle

Learn More about Juan David Cabezas & @alex_cerritos ⬇️

— Rio Grande Valley FC (@RGVFC) April 8, 2021