Dayro Moreno: “Quedé con sed de revancha en Nacional”

El delantero colombiano, Dayro Moreno, habló para la prensa colombiana luego de protagonizar un fuerte escándalo en Bolivia.

Dayro Moreno, en los últimos días fue noticia en nuestro país a causa de una nueva polémica. Esta vez fue en Bolivia, donde en video quedó registrado como hinchas del Oriente Petrolero lo sacaron de un bar. Ante esto y sus objetivos pendientes en el fútbol colombiano con Atlético Nacional y Once Caldas, habló el delantero tolimense para el RCN Deportes .

“Eso me lo reservo. Ya todo el mundo verá si creen a las cosas que salieron. Los que estaban ahí saben lo que realmente pasó”, dijo Moreno sobre el escándalo en Bolivia.

Lo que pasó en el Once Caldas y su salida. “Es el equipo que amo y donde además de querer retirarme ahí, siempre voy a querer seguir vinculado por el resto de mi vida. Pero sucedieron varias cosas que quedan en privado. Yo quería hacer algo más por el club. Me queda la satisfacción que terminé haciendo goles y jugando bien. Yo estuve un mes en Manizales hablando con Eduardo Lara para ver si me quedaba, porque además él es un padre para mí, pero por cosas del destino no llegamos a un acuerdo.

Sobre su salida de Atlético Nacional, Dayro dijo que “Quedé con sed de revancha. Esta es la hora que la gente me pregunta y me dice que espera que vuelva algún día. Siempre voy a estar agradecido con ellos. Fue un logro muy importante para mi carrera los títulos que logré en Nacional. Gracias a Dios siempre he tenido la fortuna de que me quieren en los equipos que he estado”.

Por ahora, el delantero, de 35 años, espera hacer una buena temporada con Oriente Petrolero, en Bolivia, y así ir a una liga de mejor nivel.