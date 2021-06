Continúa la novela Miguel Borja: Junior le envió oferta al Palmeiras y la rechazaron

El tema Miguel Ángel Borja se ha convertido en un novelón. Primero Boca Juniors, luego River Plate y al final nada claro todavía. Lo que sí es cierto es que la actualidad del delantero está en Junior FC, que tiene la opción de compra al Palmeiras, dueño de sus derechos deportivos.

Por lo tanto, su representante indicó que el cuadro Tiburón está interesado en continuar contando con el futbolista, pero que el conjunto brasileño le habría dicho que no. Cabe resaltar que próximamente vencerá su contrato con el cuadro de Barranquilla.

“Junior ofreció tres millones de dólares al Palmeiras por Miguel, pero el equipo no lo aceptó y, desde ahí, Junior no se ha pronunciado más”, informó el empresario Juan Pablo Pachón, en entrevista con Gol Caracol.

Incluso, afirmó que los rumores de los dos equipos argentinos son falsos. “Todo es especulación, hasta ahora no hay nada real, solamente se habla en los periódicos, no he recibido ninguna llamada”, aseguró.