Conozca al jugador del mes de la B española. Es colombiano

Leonardo Acevedo Ruiz es de Medellín, tiene 24 años e integra a Unión Deportiva Logroñés, de la segunda división de España. Allí disputa la LaLiga Smartbank, en la que fue elegido como el jugador del mes.

Es por eso que el diario Marca, se acercó a él para hacerle una entrevista, en la que habló de su recorrido profesional que ha tenido presencia en Columbia, Portugal, Ucrania y ahora en el país ibérico. “Cuando el Logroñés mostró interés no dudé ni un segundo porque la segunda española está muy bien valorada. Es muy competitiva y, si la comparas con otras divisiones, es igual o mejor. Me agradó el reto. Es un paso importante en mi carrera y ahora es llegar y seguir creciendo. Quiero estar concentrado para conseguir el objetivo que queremos”, dijo.

El joven que empezó su proceso en Atlético Nacional pero que nunca tuvo chance de debutar, sueña con la suerte de un Luis Suárez, quien con su paso de categoría (del Zaragoza al Granada) logró un llamado a la Tricolor. “Para todos los jugadores la Selección es un objetivo clave. Trabajo para eso, quiero aportar. Pero todo llega a su tiempo. En este momento estoy aquí, agradecido al club por la confianza que me están dando. Ahora quiero hacer goles y las cosas como las de la selección van llegando solas”, apuntó.

Incluso, se atrevió a opinar sobre la mala racha por la que atraviesa el combinado patrio. “Los dos últimos partidos de la Selección fueron malos. Encajamos muchos goles, pero el equipo lo hizo bien antes. Esperemos que ahora en estas nuevas convocatorias los resultados empiecen a salir. Tenemos mucha esperanza en la Selección porque tenemos grandes jugadores y también con experiencia”, agregó.

De sus referentes a seguir, expresó: “Me gusta mucho Falcao (Radamel) y también Jackson (Martínez). En estos momentos Zapata (Duván) está dejando su marca en Italia, Muriel (Luis) es otro fenómeno. Me fijo en varios. Siempre que puedo veo partidos, me encanta el fútbol. Y de cada jugador intento sacar ciertas cositas para intentarlas implementar en mi juego. Quiero crecer mirando y aportar todo eso en la cancha”.