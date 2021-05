Carlos Bacca, el regreso a Junior y “el dinero no compra la felicidad”

Una década después de su salida de Junior en venta hacia el fútbol europeo, el tema alrededor del futuro de Carlos Bacca es el regreso al cuadro de Barranquilla. A él le interesa, pero también hay que decir que tiene contrato por una temporada más con Villarreal CF.

En agosto de 2018, tras una campaña a préstamo en el equipo luego de llegar desde AC Milan, el goleador de la Selección Colombia firmó contrato por 4 temporadas con Villarreal CF. Está en la penúltima de ellas y con la posibilidad de jugar la final de la Europa League. Recientemente festejó la clasificación tras jugar en la semifinal ante el Arsenal.

Ad portas de la definición de ese título internacional ante Manchester United, Carlos Bacca atendió una entrevista en Blu Radio en la que se refirió a su futuro deportivo. Tiene 34 años y una seguridad: tiene con qué seguir destacándose en el fútbol europeo en el que ya jugó para Club Brugge, Sevilla FC, AC Milan y Villarreal.

“Siempre lo he tenido claro. Cuando Dios lo permita estaré en Junior. No digo que hoy o mañana porque tengo contrato con Villarreal. Estoy muy feliz y con condiciones de poder seguir aportando en Europa. Me preparo cada día para eso. Cuido cada detalle para mi mayor rendimiento y ahora estoy ayudando al equipo, ya sea de titular o suplente, y espero terminar de la mejor manera la temporada”, dijo Carlos Bacca.

Y agregó que en este caso y pese a las diferencias que encontraría con el cambio entre el fútbol europeo y la posibilidad de volver a Junior, el tema económico no sería problema porque “el dinero no compra la felicidad”.

