Tras un paso corto por Argentina, donde vistió los colores del Club Atlético Temperley (Segunda División), Brayan Perea estaba sin equipo. Esto fue justo antes que explotara la pandemia y se suspendieran las actividades. Ahora por fin apareció un lugar para volver a la competencia.

Se trata del Palm Beach Stars, una escuadra que pertenece al balompié de los Estados Unidos y que disputa la United Premier Soccer League (UPSL). Allí lo aceptaron desde el mes de septiembre en la divisional y ahora lo presentaron oficialmente.

El Coco tiene 27 años y ha vestido las camisetas del Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, en Colombia. En Europa pasó por SS Lazio y AC Perugia Calcio, de Italia; Troyes AC, de Francia; y Club Deportivo Lugo, de España.

En el cuadro norteamericano, Brayan Perea se reunió con otro futbolista cafetero. Juan David Cabezas ya había sido anunciado hace días allí.

Welcome Brayan Perea!⭐️🔥 Proud to have another soccer star among us pic.twitter.com/xv9udVL4xw

— Palm Beach Stars (@palmbeachstars) November 7, 2020