Borja es portada de los medios Argentinos: “Riquelme negocia con el verdugo de la Selección”

Miguel Ángel Borja fue el salvador de la Selección Colombia ante la Selección Argentina en el compromiso de la octava jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Minuto 94, el artillero del Junior FC se elevó e impactó con la cabeza un centro perfecto de Juan Guillermo Cuadrado. Adentro. 2-2 final y un punto para la tabla. ¿La Albiceleste? Criticada. Se dejó igualar después de tener dos tantos de ventaja.

Pero eso no solo resonó en contra de los de Lionel Scaloni. También les quedó en la mente el “verdugo”. Así lo llamaron. Y parece que en Boca Juniors van por él a como dé lugar, pues no es para menos que el diario deportivo más importante de ese país lo tenga en su portada. “El nueve Boca”, el título que le pusieron en Olé y en la foto, Borja celebrándole a los gauchos.

“Román en modo Riquelme, levantó otra vez el teléfono para llamar a Palmeiras, para intentar obtener los servicios de Miguel Borja (28 años, 1,83 metro de altura), el delantero colombiano que le convirtió a la Selección Argentina el 2-2 de cabeza en la agonía del partido del último martes por las Eliminatorias y, sin ser un jugador del impacto de Cavani (una figura top mundial como quizá no haya otra al alcance de Boca), la de Borja es una opción interesante. Es un jugador de selección (aunque hoy no sea titular para Rueda, que se inclina por Zapata y Murillo como dupla atacante en Colombia), de gran paso por Junior de Barranquilla, donde jugó a préstamo los dos últimos años. Hizo 21 goles en 36 partidos durante el accidentado 2020 y en este 2021 lleva 14 goles en 22″, escribieron.

Además, saben que cuesta y que en el medio están los brasileños y el Tiburón, que seguro no tendrá mucho por hacer. “La idea de Riquelme era conseguir un préstamo por el delantero de Tierralta, pero sería demasiado bueno para ser real. Palmeiras cotizó al punta en 4.5 millones de dólares por su pase, y quiere una oferta de compra, ya que viene de prestarlo al Junior y quiere dinero fresco. Por tal motivo, el vicepresidente deberá hacer lo que es una excepción más que una regla en su gestión a cargo del fútbol xeneize: abrir la chequera y pagar un pase, algo que no hizo con Pol Fernández, ni por Cardona, ni por Javi García, ni por el Pulpo González ni por Zambrano”, agregaron.

Cabe recordar que ya el Xeneize ofertó un platal por Roger Martínez y América, de México lo rechazó. Tal vez al Verdão sí le haga ojitos. “Sí lo hizo por Orsini y lo intentó con Roger Martínez, con una oferta de 5 millones de dólares por la mitad del pase, pero al América no le hizo ni cosquillas. Y aunque al final en los últimos días al colombiano se vio envuelto en algunos problemas personales por su conducta fuera de la cancha, sigue estando en la cabeza del vice y no se descarta un nuevo intento. Borja, mientras tanto, es una muy buena alternativa, que no parece lejos del alcance de Boca”, explicaron.

Así las cosas, si Miguel Ángel llegase a firmar con los Bosteros se completarían cinco cafeteros allí con Frank Fabra, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Sebastián Villa. Justo en un momento en que el club perdió a su capitán e ídolo y que tiene bajas de peso, por eso buscar figuras es la única consigna. ¡Qué se venga el Boca de los colombianos, como siempre!