Boca Juniors y su castigo para Edwin Cardona por quedarse en Colombia

Edwin Cardona regresó a Argentina en el vuelo privado que le puso Boca Juniors, pero lo hizo algunos días después del ofrecimiento inicial y luego de haber estado de fiesta en Medellín, Colombia. Es por eso que desde su llegada se encuentra en cuarentena estricta, como lo estipulan las autoridades sanitarias gauchas.

El tema definitivamente no caló bien en la interna Xeneize, porque lo querían tener para la llave de los octavos de final de Copa Libertadores 2021 ante Atlético Mineiro y no pudo ser. La imagen del mediocampista se fue a pique con su decisión, aunque en definitiva él estaba de vacaciones legales y sanciones como tal no pueden ponerle.

Es por eso que según los medios de ese país, el castigo será más simbólico que otra cosa. Pues resulta que recientemente Juan Román Riquelme había anunciado que la dorsal 10 que dejó Carlos Tévez sería para el volante cafetero. “Si pudiéramos cambiar los números en la Libertadores, la ‘10’ la llevaría Cardona. Por el torneo creo que sí se podrá modificar”, expresó el exfutbolista en una entrevista durante la Copa América 2021.

Sin embargo, todo indica que la actitud de Edwin habría hecho que la determinación se reversara, por lo que para esta temporada seguirá usando la número ocho, mientras que la herencia de Carlitos continuará sin propietario, porque como bien lo dijó Román, no ve a nadie más para llevarla.