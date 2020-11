Los medios españoles ya comienzan a hablar del próximo mercado de fichajes y por ende, las necesidades de los clubes se hacen visibles. Es el caso del Barcelona, protagonista de una inconformidad con la defensa y en su búsqueda lo último que quieren, como explican, es repetir la historia de Jeison Murillo.

El zaguero colombiano vistió los colores azulgranas en 2018, llegando como “recambio de emergencia”, según el portal Medio Deportivo. Esa situación no fue mucho del agrado de la directiva catalana, pues el vallecaucano arribó cedido por seis meses desde el Valencia CF y apenas pudo aparecer en dos juegos de LaLiga y dos de Copa del Rey.

▶: James Rodríguez y la derrota de la Selección Colombia: “Hay que asumir responsabilidades”

▶: Selección Colombia y sus peores derrotas en casa

▶: Carlos Antonio Vélez para la Selección Colombia: “Tenemos mucho jugador sobrevalorado”

Su labor no fue del total gusto del entonces técnico Ernesto Valverde, por lo que allí no anhelan otro central con esas características y tienen los ojos puestos en Eric García, actual integrante del Manchester City, por quien en Inglaterra están pidiendo altas sumas. Así que los culés tendrán que vender de lo que tienen para conseguirlo.

¿Por qué no convenció Jeison Murillo? El futbolista cafetero se ha encargado de demostrar que brinda seguridad en la zaga y que es un buen elemento, tal como lo ha hecho en el Celta de Vigo, así como en la Selección Colombia. Sin embargo, su fugaz paso por uno de los mejores equipos del mundo no fue fructífero y hasta ahora se quedan en especulaciones las razones por las que no tuvo más oportunidades.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022