Ayron del Valle y su incierto futuro incierto en el fútbol mexicano

El delantero colombiano no fue inscrito por su club para la nueva temporada de la primera división de México y su futuro ahora mismo es incierto.

Ayron del Valle tuvo a comienzos de este 2021 su segunda oportunidad de jugar en el fútbol mexicano llegando al Juárez FC tras pasar su segundo ciclo en Millonarios. Sin embargo, no le fue muy bien y desde el cuerpo técnico así lo reconocieron, pues se anunció la lista de inscritos y el delantero no aparece, ya que no será tenido en cuenta.

El delantero de Bolívar usaba el dorsal número 11, el cual ahora será ocupado por el también colombiano Fabián Castillo. Cabe recordar que en diciembre del año pasado el equipo de Chihuahua adquirió sus derechos deportivos de manera definitiva, por lo que desde las directivas de este club decidirán lo que pasará con su futuro.

De momento, se desconoce si hay interés del algún club de Colombia o de México que quiera hacerse con sus servicios. En este 2021 jugó un total de 13 partidos, siendo titular en 7 de ellos, pero sin cumplir con su cuota goleadora, pues se fue en blanco en todo el semestre.

Hasta donde se pudo conocer, América de Cali conserva el 30% de sus derechos deportivos, pero ahora mismo no hay intención de recuperarlo. Será cuestión de tiempo para saber lo que será el próximo paso en la carrera de este jugador de 32 años que tiene 144 goles en su carrera a sus espaldas.