Stiven Mendoza en su regreso a Amiens: titular… ¿y nuevo contrato?

Tras el fallido intento de América de Cali y otros equipos por ficharlo, Stiven Mendoza volvió a Amiens y nuevamente jugó en la Ligue 2 luego mes y medio. Fue titular. Jugó los 90 minutos en el empate ante Caen (0-0).

Está claro que el futbolista colombiano es una pieza importante para el equipo. Tanto fuera como dentro de la cancha. Es de los más valiosos del plantel. Por eso se plantearon la opción de venderlo en el reciente mercado de fichajes. Es más. Hubo acuerdo con Panathinaikos para su salida pero no se cerró por una cuestión de tiempo. El cuadro griego no alcanzó a inscribirlo y por eso se deshizo el negocio.

América de Cali y Sivasspor también buscaron ficharlo. Fue en vano. Amiens terminó manteniéndolo en su plantel. Stiven Mendoza regresó a Francia y según reporta la prensa local, antes del retorno a la competencia, sostuvo una reunión de más de una hora con el presidente del club, Bernard Joannin, cuyo contenido ya se hizo público a través de publicación de Courrier Picard.

La idea del directivo es que Stiven Mendoza ahora no solamente se quede a pelear por el ascenso en la temporada en curso, sino que le abrió la posibilidad de una renovación de contrato. Hasta este momento eso no había existido. El atacante termina su vínculo con el equipo a mediados de 2021. Se supone que en ese momento saldrá, pero ahora no está claro. En el club ya piensan en mantenerlo.

En definitiva y tras los fallidos intentos de salida, en Amiens piensan en relanzar la carrera de Stiven Mendoza, ayudarlo en su objetivo de volver a la Selección Colombia y, por qué no, convencerlo de que se quede un par de temporadas más. Al menos es lo que quiere Joannin y se lo expresó abiertamente en reunión. De momento lo que pasó es que el futbolista volvió a ser titular. Estuvo en cancha ante Caen (0-0).

Fue partido de la Fecha 24 en la Ligue 2. El equipo que cuenta con Stiven Mendoza llegó a 32 puntos. Está a 15 del primer lugar (Troyes) y a 8 de la zona de ascenso. Llegar allí es el objetivo principal que tiene la escuadra que ya tiene planes a futuro con el colombiano. América de Cali esperará expectante.

Stiven Mendoza en la titular de Amiens SC