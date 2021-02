Además de Perea, otro colombiano brilló con Estados Unidos

Andrés Perea debutó con la Selección Estados Unidos pero no fue el único colombiano en el que estuvo puesta la atención de la prensa. Jesús Ferreira, hijo del exfutbolista David Ferreira, fue el mejor del compromiso amistoso frente a Trinidad y Tobago.

El combinado norteamericano empezó de gran manera el año, gracias a la goleada que le propinó este domingo al conjunto trinitense y la presencia del atacante cafetero que integra el FC Dallas fue determinante, pues aportó un doblete y entregó tres asistencias en el abultado marcador de 7-0.

Download the app and vote for who you think deserves today's Man of the Match honors!

Insiders Man of the Match voting is now open!

El delantero de 20 años representa una esperanza para Los Yankees. En ese país ya lo comparan con su padre, quien alcanzó a ser el Jugador más Valioso de la MLS. En 2019, el juvenil anotó ocho veces y ajustó seis pases gol, por lo que se augura un prometedor futuro en el balompié internacional.

+ ¡Y llegó el debut de Andrés Perea con la Selección Estados Unidos!

+ James Rodríguez, Yerry Mina… ¿y el tercer colombiano de Everton?

Es por eso que los medios gringos empezaron a rumorear que Jesús Ferreira pueda ser transferido prontamente a algún equipo europeo, como sucedió con dos compañeros suyos del Dallas: Reggie Cannon al Boavista, de Portugal y Bryan Reynolds a la Roma, de Italia.

First assist? ✅ First goal? Sure why not. @JesusFCD27 puts home his first for the 🇺🇸 off a feed from Sam Vines! #USAvTRI pic.twitter.com/I0OziPNiZa

Just before leaving the match, @JesusFCD27 put home his second of the night.

For those counting at home, that's ⚽️⚽️ + 🅰️🅰️🅰️ which = involvement of 5/7 goals while on the field tonight. #USAvTRI pic.twitter.com/Br9ETk5idu

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) February 1, 2021