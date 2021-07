Las cuotas de apuestas para Surinam vs Costa Rica por la Copa de Oro

No te quedes sin conocer las cuotas de apuestas más importantes que se manejan para el compromiso entre Surinam vs Costa Rica, por la segunda jornada del grupo C de la Copa de Oro que se disputará el viernes 16 de julio del 2021.

Las Selecciones de Surinam vs Costa Rica se verán las caras en el Orlando City Stadium y las casas de apuestas ya establecieron todos sus pronósticos del esperado encuentro.

Surinam vs Costa Rica – cuotas de las principales casas de apuestas deportivas

WPlay: 17,00 por Surinam – 8,00 empate – 1,15 por Costa Rica

El compromiso entre Surinam y Costa Rica se jugará este 16 de julio a partir de las 19:30 horas de Colombia, 20:30 horas de Miami y 21:30 horas de Buenos Aires.

¿Cuánto paga WPlay si ambos equipos marcan?

Si Surinam y Costa Rica anotan en el Orlando City Stadium, la cuota a pagar por WPlay sería de 3,50.

