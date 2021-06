Las cuotas de apuestas para Botafogo PB vs Altos por el Brasileirao C

No te quedes sin conocer las cuotas de apuestas más importantes que se manejan para el compromiso entre Botafogo PB vs Altos, por la quinta jornada del Brasileirao C que se disputará el viernes 26 de junio del 2021.

Los clubes de Botafogo PB vs Altos se verán las caras en el estadio José Américo de Almeida Filho por el Brasileirao C y las casas de apuestas ya establecieron las cuotas a pagar por el esperado encuentro.

Botafogo PB vs Altos – cuotas de las principales casas de apuestas

RushBet: 2,10 por Botafogo PB- 2,90 empate – 3,40 por Altos

BetPlay: 2,00 por Botafogo PB – 2,80 empate – 4,00 por Altos

Rivalo: 2,25 por Botafogo PB – 3,10 empate – 2,90 por Altos

El compromiso entre Botafogo PB y Altos se jugará este 25 de junio a partir de las 18:00 horas de Colombia, 19:00 horas de Miami y 20:00 horas de Buenos Aires.

¿Cuánto paga Zamba si ambos equipos marcan?

Si Botafogo PB y Altos anotan en el José Américo de Almeida Filho, la cuota a pagar por Zamba sería de 1,93.

