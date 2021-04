Yesus Cabrera habría sido ofrecido a un equipo del fútbol brasileño

El volante de 30 años del América de Cali finaliza contrato con en junio de este año y desde Brasil están interesados en hacerse con sus servicios.

En las últimas semanas, se ha venido hablando regularmente de lo que será la renovación de contrato de Yesus Cabrera en el América de Cali, pues el jugador ha sido muy importante en la consecución de los dos títulos ligueros del club y se ha convertido en un referente para la hinchada y los demás miembros del plantel, por lo que le apuestan a su continuidad.

Sin embargo, debido a que el volante cartagenero termina su contrato en junio de este año ha despertado el interés de varios equipos que lo quieren fichar a ‘coste cero‘, pues quieren aprovechar un momento donde Cabrera está recién en el mejor momento de su carrera que le llegó a los 30 años.

Según se pudo conocer, el equipo brasileño, Botafogo, tiene interés en este jugador. Lo que informan medios cercanos a este club, es que fue ofrecido hace más de un mes y a la dirigencia le gusta la idea de tenerlo en el equipo, pues la parte salarial está dentro del presupuesto.

Yesus ha manifestado en entrevistas recientes que se encuentra muy cómodo en Cali y a gusto con la dirigencia del equipo, además de su interés de seguir vistiendo los colores de la institución. Resta esperar para ver si llegan a un acuerdo para la renovación o si finalmente decide tener su primera experiencia en el fútbol internacional.

Botafogo precisa de um 10. No mercado brasileiro é difícil de achar. La na Colômbia tem o Yesus cabrera, camisa 10 do América de cali e um dos melhores do time. Jogador que mais cria no time, tem 30 anos e seu contrato acabando 30/06 de 2021. Não deve renovar la (+) pic.twitter.com/yZfba9Reo4

