Ya es oficial: Santiago Moreno es nuevo jugador del Portland Timbers

El canterano del América de Cali tendrá su primera experiencia internacional jugando en la MLS de Estados Unidos. Ya fue presentado por su nuevo equipo.

Luego de muchos rumores, se hizo oficial el traspaso del jugador Santiago Moreno al Portland Timbers de la MLS. El jugador de 21 años tomó la decisión de dejar al América de Cali y ahora buscará destacar en esta liga para poder dar el salto al fútbol europeo. Aunque llegó a sonar para clubes de la Premier League, aceptó la oferta de este club tras una propuesta inmejorable para él.

A través de las redes sociales oficiales del club de Oregón, se confirmó la vinculación del jugador caleño explicando que firmó contrato hasta 2025 y que solamente están a la espera porque pase los exámenes médicos y que reciba el Certificado de Transferencia Internacional y la visa P-1, que lo califica como residente en los Estados Unidos, junto a su familia.

“Santiago es un jugador joven y talentoso, que ya ha mostrado sus cualidades a nivel de clubes y en la Copa Libertadores“, dijo Gavin Wilkinson, gerente general de los Timbers y presidente de fútbol. “Es un jugador que creemos que puede aportar un impacto en múltiples posiciones en el ataque. Estamos emocionados de seguir apoyando su desarrollo, y verlo convertirse en un importante contribuyente al club“.

“Ha habido mucho interés en Santiago Moreno por parte de muchos equipos, por lo que el hecho de que decidiera venir a Portland nos hace sentir especiales“, dijo el entrenador de los Timbers, Giovanni Savarese. “Todos estamos emocionados de tener un jugador talentoso que viene aquí que nos proporcionará muchos grandes activos, pero todavía tiene espacio para desarrollarse, y creo que Portland es un muy buen lugar para que continúe creciendo“.

Welcome Santiago!

We have acquired 21-year-old Colombian winger Santiago Moreno. Moreno joins us from América de Cali.

Details: https://t.co/CIkOOd6VSk | #RCTID pic.twitter.com/X1Bfxvs5XM

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 29, 2021