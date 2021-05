Tulio Gómez: “Ya está todo acordado con Juan Carlos Osorio”

El máximo accionista del América de Cali habló sobre lo que viene para el club y desde ya confirmó la vinculación de su nuevo cuerpo técnico.

Después de varias semanas de rumores e informaciones extraoficiales, este jueves, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, confirmó oficialmente que el nuevo Director Técnico en propiedad del equipo será Juan Carlos Osorio. El estratega estará al mando a partir del segundo semestre y desde ya están trabajando en la confección de la nómina para su proyecto.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, Gómez confirmó la noticia. “Ya todo está acordado con Juan Carlos Osorio para que sea nombrado como nuevo DT. Él no es un experimento, no es una apuesta, es un DT con bagaje, con experiencia internacional. Es un DT mundialista y que no dirige cualquier club en Colombia“.

Se refirió a su cuerpo técnico, considerando que se ha hablado de Alexis Henríquez y Alex Escobar como posibles asistentes técnicos. Lo que se sabe hasta el momento es que llegará con su mano derecha que es Pompilio Páez. “No sé con cuantos integrantes venga Osorio al América. Quiere unos jugadores que se le facilite y tenga herramientas para trabajar“.

Jersson González se hará cargo del equipo en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, donde el equipo va a definir su futuro a nivel internacional para el segundo semestre. Posteriormente entre Osorio y los directivos van a estar definiendo lo que será la plantilla, considerando qué jugadores saldrían de la institución.