Tulio Gómez sobre Duván Vergara: “No estamos afanados, es muy joven”

Día a día se ha venido hablando del futuro de Duván Vergara, quien posiblemente esté pasando sus últimos días como jugador del América.

Cada mercado de fichajes, uno de los jugadores que siempre terminan quedándose con los reflectores es el delantero del América de Cali, Duván Vergara, quien tiene muchos pretendientes, pero hasta el momento ninguno ha ofertado lo suficiente para que desde su equipo lo dejen salir. Esta vez no es diferente y ya se rumora de varios clubes interesados.

Sobre este jugador, el máximo accionista del América de Cali habló con Caracol Radio, dio claridad sobre su futuro y no descartó la continuidad en este 2021. “Han llegado ofertas, pero las ofertas que llegan no nos satisfacen. Duván Vergara tiene 24 años; es muy joven y nosotros no tenemos afán de regalarlo“, dijo el empresario americano.

Además, se refirió a lo que se busca en América con jugadores y cuerpo técnico. “En el proyecto deportivo tenemos claro que se puede potenciar el equipo, la cantera, pero es que América no contrata técnico para potenciar jugadores, se hace para ser campeón. América no tiene la filosofía por ejemplo de un Envigado, que ellos sacan muy buenos jugadores, pero acá no“.

Por ahora, quedan unos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores para que Duván dé muestras de sus grandes cualidades mostradas en años anteriores para que se pueda dar su salida o que el jugador opte por quedarse con el nuevo cuerpo técnico y en el nuevo proyecto que se armará para consolidarse todavía más en el fútbol colombiano.