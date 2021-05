Tulio Gómez: “Si no se da lo de Osorio ya tengo a otros dos charlados”

El máximo accionista del América de Cali volvió a hablar con los medios de comunicación y se refirió nuevamente al tema de Juan Carlos Osorio.

Siguen pasando los días y nada que se confirma el tema del nuevo Director Técnico para el América de Cali, siendo Juan Carlos Osorio el protagonista en los rumores que a diario se generan en la prensa. Desde la parte de los directivos del club no han cambiado mucho su discurso con relación a las negociaciones y entienden que el tema podría caerse después de todo.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, Tulio Gómez, el máximo accionista del cuadro vallecaucano, habló sobre la actualidad de este tema y aseguró que ya tienen opciones alternativas. “Cada día le llegan nuevas ofertas a Osorio, la última que le llegó fue la de Emiratos Árabes. Estamos peleando contra una chequera muy grande, es casi 10 veces más de lo que ganaría. Hay dudas, con nosotros está a un 90%“.

Y añadió. “Tengo plan B, plan C, hasta plan H para la opción de técnico. Nos han llegado hojas de vida de muchos técnicos y en América eso pasa siempre. Ya está cuadrado el tema del presupuesto con Osorio, pero nosotros no podemos reventarnos. Vamos a agotar todos los recursos para tener a Osorio, si por nosotros fuera lo firmamos ya, pero no podemos vender la casa para adornar el jardín“.

Finalmente, explicó cuáles son las trabas para que no se pueda confirmar de una vez a Osorio. “Es que me salen con unas exigencias que yo no puedo aceptar. Hay cositas que no se han cerrado y no se conocen los detalles del asunto. Si no podemos cerrar con Osorio ya tenemos dos técnicos charlados de los cuales no puedo dar nombres“.

Vea la entrevista completa a continuación