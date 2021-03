Tulio Gómez: “Que íbamos para la B, pero no explicaron que era la B de ‘Bicampeón'”

El máximo accionista del América de Cali dejó ver su lado con mayor picardía, cuando sacó a relucir los dos títulos que consiguió su equipo.

América de Cali viene al alza, pues luego de pasar la peor época de su historia, el equipo ha logrado regresar a la primera división y ahora es el campeón del fútbol colombiano, ganando dos títulos consecutivos y mucho de eso se debe a la inversión del empresario Tulio Gómez, quien se metió la mano al bolsillo y entre buenas y malas decisiones, tiene al equipo donde está.

+ La convocatoria del América de Cali para su visita a Alianza Petrolera

+ ¿La continuidad de Juan Cruz depende de su clasificación a los 8?

+ Diego Novoa: paciencia y trabajo en el arco de América de Cali

Sin embargo, la hinchada del América de Cali se le reconoce como exigente, pero con el dirigente no deja de ser injusta, pues muchos no le agradecen por su labor al frente del club y en cambio destruyen en cuanto a críticas por las malas decisiones que se ha tomado a lo largo de estos años (que no son pocas).

Asimismo, un sector de la prensa también ataca fuertemente al dirigente, pero en esta ocasión, Gómez se dio el gusto de ‘mandarlo a callar’. Se habla específicamente del periodista Jaime Dinas, de Telepacífico, al cual le lanzó una pulla en un video. “Un personaje fastidioso de aquí dijo alguna vez y tengo la grabación: ‘SZ (Salvio Zamora) ese circo vuelve a la B’, pero ese individuo no explicó que era la B de Bicampeón“.

A través de la cuenta de Twitter del periodista en mención, son constantes los ataques hacia Tulio, llamándolo incompetente, inepto, entre otros poco adecuados calificativos. Esta vez, el dirigente se puso los lentes y lo dejó en ridículo antes sus seguidores.

En video, la dedicatoria de Tulio