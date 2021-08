Tulio Gómez confirmó dos pedidos del técnico Juan Carlos Osorio

El proyecto de Juan Carlos Osorio en el América de Cali sigue tomando forma y desde las directivas se han echado la mano al bolsillo para hacerlo realidad.

La llegada de Juan Carlos Osorio se alargó mucho más de lo esperado, pero finalmente el experimentado técnico llegó a un acuerdo y puso su firma en el contrato con el cuadro escarlata. Habían varias exigencias a la hora de negociar, más allá del tema de jugadores, pues al final terminaron fichando algunos nombres sin mucho revuelo, pero hay otros pedidos que ya se están cumpliendo.

Se trata del tema de la infraestructura. El técnico risaraldense hizo dos pedidos específicos que al final fueron los que más alargaron las negociaciones. La construcción de unas canchas en la sede de Cascajal para que lo equipos de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 puedan entrenar al lado del primer equipo y así tener sus primeros contactos con el fútbol profesional, además de un centro de alto rendimiento.

En el marco de la entrega de las obras del estadio Pascual Guerrero, que ya está en óptimas condiciones para el regreso del público, el máximo accionista del club rojo, Tulio Gómez, habló sobre la ejecución de estos proyectos. “Vamos a tener 3 canchas preciosas, 68 de ancho por 90 de fondo. También estamos haciendo el centro de alto rendimiento“.

Y añadió, resaltando que son inversiones que quedan para el club y no para el cuerpo técnico de paso. “Hace 30 años que a Cascajal no le metían ni un peso. Cuando esté todo vamos a hacer un evento bien bonito allá, la idea es tener una sede de lujo. Las canchas se demoran por ahí 3 meses y para el CAR hay que montar la infraestructura, ya hay una empresa de Estados Unidos encargada, recomendada por Mister Osorio. Lo que me está pidiendo Osorio no es para él, es para el equipo, Osorio y se va nos deja esto; hay que aprovechar los conocimientos de este hombre“.