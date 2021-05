Aunque no se ha hecho oficial el arribo de Juan Carlos Osorio como técnico ni se ha firmado el contrato, Tulio Gómez volvió a hablar públicamente de él como DT de América de Cali. Dio varios detalles.

Horas antes del duelo clave ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores, el máximo accionista del cuadro escarlata habló para América es Pasión, contando mucho de lo que ya se ha trabajado con Juan Carlos Osorio pese a que todavía no se ha formalizado su contratación.

+ Santiago Moreno, Pablo Ortiz y la respuesta de Tulio Gómez por las ofertas

+ ¿En qué van las negociaciones de América por ‘Chicho’ Arango y Diego Herazo?

+ El presidente del América de Cali dio claridad sobre el futuro de Duván Vergara

“El señor Juan Carlos Osorio me dio una lista de jugadores. No son los que están rodando en las redes. Me pidió unos jóvenes, talentosos. Él tiene una característica: solo busca jugadores colombianos y uno de ellos está en el exterior. Me dio ocho nombres, o sea plan A y plan B. Esperamos concretar 5 o 6. Ya estamos trabajando en eso discreta y calladamente”, adelantó Tulio Gómez sobre los planes del equipo con el nuevo DT.

Y agregó: “Pidió lateral Izquierdo, volante creativo y delanteros (…). De los jugadores que hay en América de Cali, hay 14 o 15 que le gustan mucho a Juan Carlos Osorio. Con él estamos firmes. Nos faltan unas cositas. Eso de que se cayó, no se cayó, que Osorio pidió tal jugador ¡Falso!”. Contundente.

Además desmintió un desacuerdo económico y contó que pese a las ofertas que tiene, eligió sacrificar su parte económica y fichar por el elenco escarlata. “Juan Carlos Osorio quiere hacer un proceso en Colombia y llevar al América de Cali a que sea campeón de la Copa Libertadores y para eso se necesita un proceso. Se necesita un buen técnico, unos buenos jugadores. Todo eso requiere caja y hay que hacer alianzas”.