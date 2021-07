¿Teófilo Gutiérrez consideró la opción de jugar en el América de Cali?

El delantero barranquillero sigue sin equipo luego de alcanzar una renovación con el Junior y según lo reportado, América de Cali fue una de sus opciones.

En los últimos días, se ha venido hablando mucho sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez y los motivos de su salida del Junior de Barranquilla, donde es uno de los máximos ídolos de la historia. No pudo acordar una renovación de contrato y por esta razón el jugador se encuentra mirando sus alternativas, tanto en Colombia como el fútbol del exterior.

+ El último gol oficial de Joao Rodríguez

+ Osorio y el jugador de América al que comparó con Daniel Muñoz y Stefan Medina

Una versión que se rumorea en la prensa caleña, es que el delantero de 35 años se puso en contacto con Juan Carlos Osorio para ver si tenía una posibilidad de llegar al América de Cali, pero la respuesta que habría tenido fue negativa. Aunque pueden ser varios factores los que impidieron su llegada, lo más probable es que sea el tema de la edad, como pasó con Hugo Rodallega.

Así lo dio a entender el técnico de América, en diálogo con Directv Sports. “Hugo Rodallega es un muy buen jugador, pero al igual que otro que me contactó, admiro profundamente y debo llamar mañana a agradecerle profundamente, les dije que lo tenía que pensar muy bien. Ayer otro nuevo llamó a lo mismo: a querer llegar acá a rematar su carrera deportiva. A mí me parece que los jugadores colombianos de los que estoy hablando tienen derecho a pensar que pueden venir acá, pero a mí me corresponde darle continuidad a los jugadores que están, en este caso Adrián Ramos“.

Si bien, no se ha podido confirmar que uno de los jugadores que llamó sea ‘Teo’, esa es la versión de la que se habla donde el jugador no tendría cabida. También se explicó de que una de las razones para no aceptar la llegada de Gutiérrez ni Rodallega, es por el tema de los rangos en el camerino, donde Adrián Ramos es el principal referente y se quieren evitar “duelos de egos”.