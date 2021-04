¿Si no clasifica en la Liga BetPlay, dirigirá la Libertadores? El propio Juan Cruz Real respondió

América de Cali todavía se mantiene dentro de los ocho clasificados a la siguiente ronda de la Liga BetPlay; sin embargo necesita sumar de a tres para ratificar su presencia a lo playoff y no depender de otro resultado.

Ha sido un remate bastante discreto para los dirigidos por Juan Cruz Real en la Liga BetPlay, pues se viene la fecha 19 y el equipo está en la cuerda floja y aún no se ha clasificado. En la última jornada recibirá a Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, un equipo complicado que tambiñen pelea por avanzar.

Ante esto, son varios los rumores y comentarios que piden la salida del DT argentino del cuadro escarlata. Sin embargo, él mismo ratificó su continuidad y manifestó que independientemente de lo que pase en el torneo local, estará en la raya para la Libertadores.

“Claro que sí estaré en Libertadores, y nos merecemos dirigirla porque la clasificación la consiguió este cuerpo técnico”, dijo Juan Cruz Real en la entrevista que le hizo Carlos Antonio Vélez en ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

Y agregó que “ La dirigencia, más precisamente Tulio Gómez, tuvo la valentía para llevarme al club en un momento donde yo no tenía una espalda importante. Gracias a Dios quedamos a mano porque en conjunto de los jugadores pudimos ganar el título. Nosotros al salir campeón logramos la clasificación y creo que este cuerpo técnico se lo merece. Estoy convencido que vamos a clasificar, no veo por qué no vayamos a jugar la Libertadores”.

Sobre e presente deportivo del equipo, el estratega señaló que “Yo creo que hay un montón de cosas que hay que analizar al presente que tiene el equipo. Nosotros venimos de un semestre complejo. Arrancamos de menos a más, en un momento estábamos afuera de los ocho. Cuando empezamos a recuperar jugadores fue difícil”.

Finalizó argumentando la caída futbolística en las diferentes lesiones. ” Hemos tenido inconvenientes: Duván Vergara hasta ahora agarró una continuidad de partidos para tener forma, Adrián Ramos que viene haciendo un esfuerzo fuerte. No es fácil cuando un equipo tiene jugadores así en el ataque. Esperamos que en estos cinco días se puedan recuperar los jugadores porque se viene las finales de la liga y la Copa Libertadores”.