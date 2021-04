¿Se retira? El susto que Adrián Ramos le dio a sus seguidores

Foto: Dimayor

El capitán del América de Cali compartió en sus redes sociales un corto mensaje que dejó mucha incertidumbre entre sus seguidores.

Este jueves, los hinchas del América de Cali vivieron un momento de pánico cuando Adrián Ramos compartió una historia en su cuenta de Instagram oficial con una reflexión que los dejó sacando conclusiones imprecisas con relación a su futuro, pues no fue específico hacia lo que se refería.

El mensaje que compartió Ramos fue: “En la vida hay que saber tomar decisiones, unas con el corazón y otras con la cabeza, es solo saber el momento que estás pasando para tomar la adecuada“. Luego de esto, muchos comenzaron a especular con lo que podría pasar con el jugador, asumiendo en muchos sentidos que podría poner fin a su carrera profesional.

En redes sociales aumentaron los mensajes para el jugador y otros tantos quisieron consultarlo directamente con el delantero, por lo que nuevamente tuvo que subir otra historia aclarando la situación. “Muchos hinchas me preguntan si me voy del equipo y no. Está todo en orden, solo quise compartir con ustedes esta reflexión. Gracias por preocuparse americanos“.

Con esto, Ramos dejó todo claro y la situación no pasó más allá del susto, pues ahora se preparará junto al resto del grupo para el último partido del todos contra todos en el torneo local y comenzar con lo que será la fase de grupos de la Copa Libertadores.