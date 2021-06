Se retira del fútbol a los 28 años: “Cumplí mi sueño de jugar en América de Cali”

Decisión tomada por Éder Castañeda. La confirmó en entrevista con El Corrillo de Mao. Luego de una década jugando profesionalmente, de lograr el ascenso con América de Cali y hacer parte de un título de Junior de Barranquilla, se retira del fútbol.

“Tomé la decisión de no jugar más al fútbol. Las lesiones y por algunas cosas que me aburrieron decidí no continuar”, fue lo que contó Éder Castañeda en la entrevista radial. Es el adiós al profesionalismo de un jugador que hizo parte de las categorías inferiores de América de Cali y tuvo un par de pasos por el club en su equipo mayor.

▶: América de Cali y su despedida a un bicampeón: “Gracias, Rafa”

▶: Las únicas dos opciones por las que Juan Carlos Osorio dejaría al América de Cali

▶: Tulio Gómez y los 5 jugadores que deberían llegar al América de Cali

“Cumplí mi sueño de jugar en América de Cali. Me voy contento. No juego más. Luego de conversar con mi familia, creo que ya es hora de dar un paso al costado, además quiero estudiar en el extranjero”, agregó Éder Castañeda al informar esta decisión que ha tomado luego de casi año y medio de su último partido profesional.

Ese lo disputó con Atlético Bucaramanga el 25 de enero de 2020 (vs. Deportivo Cali). Luego se lesionó y ya no regresó. No lo hará. La decisión del retiro está tomada. Su carrera terminó con ese compromiso. Termina despidiéndose a los 28 años y tras 10 como futbolista profesional.

En ese tiempo Éder Castañeda jugó con Deportes Quindío, Deportivo Pereira, América de Cali, Atlético Huila, Junior, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga. Hizo parte del equipo escarlata que logró el ascenso en 2016 (7 partidos) y del de Junior que ganó la Liga en 2018.

⚽️👋EDÉR CASTAÑEDA SE RETIRA DEL FÚTBOL En diálogo con El Corrillo de Mao el ex jugador de América de Cali manifestó que "luego de conversar con mi familia, creo que ya es hora de dar un paso al costado, además quiero estudiar en el extranjero".https://t.co/KSEcV1skG0 pic.twitter.com/0pdvlQaeZv — 🎙El Corrillo de MAO || #DesdeCasa 🏡 (@elcorrillodemao) June 17, 2021