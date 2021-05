Se empieza a definir el futuro de Juan Cruz Real tras su salida de América

Hace un par de semanas, desde América de Cali confirmaron que el técnico argentino Juan Cruz Real no seguiría al frente del equipo. Ahora tiene nuevos pretendientes.

A pesar de los malos resultados de Juan Cruz Real en el América, principalmente en la Copa Libertadores, el técnico está siendo buscado por diferentes equipos de acuerdo a lo confirmado por él mismo. No solamente en el fútbol colombiano como se ha venido rumorando sino que también en el fútbol internacional.

En diálogo con Caracol Radio, Cruz Real habló sobre las puertas que se le han venido abriendo y lo que está buscando. “Quiero tener un próximo proyecto que sea interesante, que no solamente tenga que ver con lo económico, sino que sea interesante para poder seguir creciendo y lograr cosas. Estoy esperando qué va apareciendo“.

Adicionalmente, se refirió a que existen posibilidades pero con equipos que en este momento siguen con su actual cuerpo técnico. “Hay clubes que a veces preguntan y tienen entrenadores trabajando. Me gustaría quedarme dirigiendo en Colombia, me gusta el país, acá me siento cómodo y me ha servido para poder seguir desarrollando mi carrera“.

De momento, el estratega está tomando tiempo para tomar la decisión que le resulte más conveniente. “Hubo algunas personas que están en la órbita del club y me han preguntado por mi situación. Estoy analizando opciones y tratando de tomar la mejor decisión“, afirmó.