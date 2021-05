¡Se dice de Duván Vergara y Jáminton Campaz en Boca Juniors!

Bastante conocidas son las exitosas experiencias de Boca Juniors con futbolistas colombianos. Por eso no extraña que en este momento esté interesado en los nombres de Duván Vergara y Jáminton Campaz.

Lo informó el periodista Hugo Balassone en TyC Sports. Al hablar de futbolistas a los que Boca Juniors les está haciendo seguimiento para el segundo semestre del año se refirió a ellos dos. El cuadro xeneize actualmente está clasificado a octavos de final de la Conmebol Libertadores y la semifinal de la Copa de la Superliga.

“Boca se va a sobrecargar de extranjeros y dos delanteros que está mirando, le gustan y quiere hacer con ellos el camino que hicieron con Sebastián Villa en algún momento, porque uno justamente es de Deportes Tolima, son estos dos nombres: Jáminton Campaz y Duván Vergara”, dijo Balassone al aire respecto a los planes a futuro que tiene el Consejo de Fútbol del equipo.

Recordemos que en él está Jorge Bermúdez. El famoso Patrón es un seguidor del fútbol colombiano y habría propuesto ese par de nombres a los que se les sigue de a poco. Son, sin duda, dos de los más desequilibrantes de la Liga BetPlay. Seguramente pronto pasarán a jugar al exterior. En el caso de Duván Vergara también se mencionan posibilidades para él en México (Monterrey y Tigres).

Sobre Jáminton Campaz se ha hablado de chances en la MLS. Todavía no hay algo claro en ambos casos. Boca Juniors los sigue. No quiere decir que vaya a ofertar en este momento. Quizá el seguimiento sí derive en eso, pero no es algo para los próximos días. Ya está circulando en el ámbito público y los dos nombres pasan a ser noticia en la prensa argentina.