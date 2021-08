Santiago Moreno solicitó al Portland Timbers que lo prestaran hasta diciembre en América

El jugador caleño habló sobre lo que fue su traspaso al fútbol de Estados Unidos y explicó que se quería quedar en América para hacer parte del proyecto de Osorio.

Santiago Moreno solamente está a la espera de la visa para viajar a territorio norteamericano y unirse al Portland Timbers, su nuevo equipo. Sin embargo, el jugador de 21 años explicó que quería hacer parte del proyecto de Juan Carlos Osorio en el América de Cali y que incluso logró hacer una solicitud para que le permitieran pasar un periodo a préstamo.

En diálogo con RCN Radio Cali, le consultaron sobre una posibilidad de hacer un partido de exhibición como despedida, pues pasó más de 10 años en la institución desde su llegada a las categorías de formación, cuando hizo esa confesión. “Sí me hubiera gustado, incluso con mi representante le solicitamos al Portland que si podía quedarme a préstamo hasta diciembre para despedirme bien, pero el cuerpo técnico de allá contaba conmigo“.

Sobre lo que se llegó a hablar con Osorio y su deseo de hacer parte, comentó que “quería hacer parte del proyecto de Osorio, estaba concentrado porque don Tulio nunca me lo comentó hasta que ya estaba todo resuelto“, y sobre la posición del DT, dijo, “con el profe quedamos bien. Obviamente se entiende la frustración porque él quería tenerme”.

Finalmente, al jugador le consultaron sobre la oferta que le hicieron al América de Cali, reconociendo que no conoce muchos detalles. “Yo no sé si la oferta sea buena para América. Para mí, uff, es algo que me cambia la vida“, dijo. Se despidió diciendo que espera para que le vaya muy bien y que espera poder tener noticias en un año.