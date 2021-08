Santiago Moreno: “El tema económico no fue lo que me llevó a tomar la decisión”

El canterano del América de Cali habló sobre la decisión que tomó de ir al fútbol de Estados Unidos a los 21 años, resaltando que el tema económico no fue el principal motivo.

Santiago Moreno ya fue oficializado como nuevo jugador del Portalnd Timbers. A pesar de que el jugador había sido declarado como intransferible, finalmente se tomó la decisión de dejarlo ir debido a la buena oferta que le hicieron en términos contractuales lo que lo terminó convenciendo. Sin embargo, el jugador explica que la prioridad es que el proyecto deportivo que le pintaron es para que dé el salto al fútbol europeo.

En diálogo con RCN Radio Cali, habló sobre la importancia de ya ser campeón en Colombia. “Uno siempre quiere ganar más. En el momento que supe de la oferta yo tenía mi cabeza en el club y el proyecto de Osorio, estamos dispuestos s ganar otro título. Siempre tuve la cabeza aquí para ganar más. Influye el que ya ganamos cosas aquí, entonces hay que ir a hacer historia en otro club y es una oportunidad muy linda“.

Sobre ir a Estados Unidos. “Ya todo listo para viajar, solo falta la visa, había tenido la oportunidad de ir con América a Miami a pretemporada, pero para la ciudad que voy, no tengo referencias, estoy muy emocionado y muy ansioso por jugar. Mi mamá estuvo muy pendiente y llegaron a comentar de que allá me iba a estancar, incluso ella me lo dijo y hablamos sobre eso, pero al final todo depende de mí“.

Lo económico no pesó en su decisión. “El tema económico no fue lo que me llevó a tomar la decisión. Aquí estaba bien y le estaba dando una vida estable a mi familia. En lo futbolístico quería hacer parte del profe Osorio, pero fue algo interno lo que nos llevó a tomar la decisión y que allá pueda seguir creciendo y me ayuden a perfilar lo que yo quiero. Después de que yo dé mi 100% sé que voy a progresar“.