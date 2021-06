¡Respondió Yesus Cabrera! ¿Se va de América de Cali?

En tiempos de negociación y dentro de lo que son los últimos días del contrato que tiene firmado con América de Cali, Yesus Cabrera habló para PrimerTiempo.co y respondió a tales cuestiones.

La pregunta que le hicieron fue clara: ¿Sigue en negociaciones con América o definitivamente vestirá otra camiseta? La respuesta del futbolista bicampeón con la camiseta escarlata también lo fue: “No he dejado de hablar con América porque primero que todo soy muy agradecido con la institución por lo que me ha dado, por lo que ha sido Yesus Cabrera dentro de estos años, por lo que he ganado y nunca se le van a cerrar las puertas. Han sido negociaciones durante estos 6 meses que no hemos podido concretar, pero esperemos que estos días sean fundamentales. Quiero tomar una decisión que sea sabia y que tenga la bendición del señor”, dijo el futbolista.

▶: ¡Opciones en Europa para Joao Rodríguez!

▶: Los rumores de salida de Rodrigo Ureña de América de Cali

▶: América de Cali: ¿Ya firmó Osorio? ¡Así lo dijeron en el sorteo de la Sudamericana!

Al momento de hablar del tema, se conoce que Yesus Cabrera está siendo seguido por Junior de Barranquilla en Colombia y equipos internacionales como Botafogo en Brasil y otro del fútbol de Turquía del que no se ha conocido públicamente el nombre. Por eso la duda que se mantiene dentro de la afición escarlata. ¿Él va a seguir o no?

Es un jugador que además del bicampeonato, ha sido clave durante el reciente semestre. Hizo 5 goles y logró 4 asistencias, hablando solamente de la Liga BetPlay: “Los objetivos grupales son primordiales en esta carrera y son más marcados en los que fueron estos años exitosos en América, pero en lo personal creo que sirve para seguir avanzando, para tener un pico y sobrepasar ese pico que fue muy bueno. En un semestre nueve incidencias en goles es muy bueno para un jugador, pero espero que los retos grupales también vengan”, agregó.

Finalmente, lo otro que dijo sobre su futuro y aclarando que su contrato con América de Cali termina el 30 de junio, respondió: “Todas las cosas que se han dicho son ciertas. Esperemos que estos días sean trascendentales para tomar una decisión. La verdad es que América para mí es una bendición. En estos días tomaré una decisión para lo que es el futuro de Yesus Cabrera y que todo el mundo quede contento, tranquilo”.