¿Quién es Adrián Parra, uno de los sondeados por América de Cali?

Otro de los nombres que surge en el mercado de fichajes de América de Cali es el de Adrián Parra, atacante y goleador con actualidad en Fortaleza CEIF en el Torneo BetPlay.

Su nombre surge a partir de una entrevista que dio Carlos Barato, presidente del cuadro bogotano, en De Taquito con Marino. Allí informó: “Ahora estuve hablando con Mauricio Romero para revisar el tema de Adrián Parra para algo por América de Cali, pero apenas conversaciones. Nada formal, ninguna petición en especial”, aseguró.

Se trata de un atacante antioqueño de 24 años que viene de marcar 10 goles en el primer semestre del año en el Torneo BetPlay. Es el tercer máximo anotador del certamen y ahora completa 26 anotaciones en su carrera profesional, desarrollada en su totalidad en Fortaleza CEIF. Los únicos que en 2021 han marcado más que él en la categoría de ascenso son Andrés Rodríguez (Leones) y Ruyery Blanco (Unión Magdalena), con 16 y 11 tantos respectivamente.

“En las menores de América de Cali hay un jugador que quiero recuperar, nos llama la atención. Le decimos Lula y queremos resucitarlo. Es un lateral derecho. Le toqué el tema a Mauricio Romero y me dijo que tienen referenciado a Adrián Parra. Él es un mediapunta que puede jugar en varias posiciones. Mi intención podría ser la de un canje, pero no es que América de Cali me lo esté pidiendo. Yo lo puse en la conversación”, agregó Carlos Barato.

Según él, Adrián Parra es un atacante que en este momento despierta el interés de La Equidad, Santa Fe, Millonarios y un equipo turco. En el caso de América de Cali podría ser tenido en cuenta como una posibilidad. Sondearon su nombre. Está en el radar y en determinado caso podría ser un fichaje.