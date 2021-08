¿Qué sucede con América si gana, empata o pierde contra Once Caldas?

En cumplimiento de la fecha 4 por la Liga BetPlay II – 2021 presentamos el balance de América si gana, empata o pierde contra el Once Caldas.

Duelo que en la previa tiene marcado favoritismo para el cuadro local. No solo aparece mejor ubicado en la clasificación general (América es sexto y Once Caldas, puesto 13), sino que además cuenta con un mejor equipo. Juan Carlos Osorio tiene más elementos a los cuales recurrir, diferente a un Once Caldas, que a decir verdad trastabilla en varias de sus líneas.

¿Qué pasará si América de Cali gana?

El equipo llegará a 9 puntos en la clasificación general de la Liga BetPlay II – 2021. Los rojos de Cali tendrán opciones de ascender en la tabla, a la espera del desempeño obtenido por sus demás rivales en la lucha por estar entre los 8 mejores.

Si empata…

Serían dos fechas sin ganar, dado que hace una semana cayó en el césped del Polideportivo Sur. América llegará a 7 unidades en la tabla, con riesgo de caer algunos puestos. Por otra parte, se reeditará esa paridad que antecede este duelo. En los anteriores 7 compromisos entre ambos, sin importar dónde se jugó, cada uno ganó una vez. En los demás hubo empates.

Si América de Cali pierde

Por lo apretada que se ve la tabla de posiciones, un revés americano no solo significa un golpe fuerte a la credibilidad del proyecto deportivo encabezado por Juan Carlos Osorio; América de Cali se puede quedar fuera del grupo de los 8.

Posiciones Liga BetPlay II – 2021