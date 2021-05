¿Qué ha pasado con la posible llegada de Juan Carlos Osorio al América?

En los últimos días, se venía hablando de que el técnico Juan Carlos Osorio firmaría contrato con América de Cali al comenzar la presente semana.

Desde hace varios días, en el entorno del América de Cali ha circulado información en relación a la muy posible contratación del técnico Juan Carlos Osorio, quien tendría que asumir el cargo como Director Técnico para los 4 partidos pendientes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, Jersson González sigue siendo el técnico encargado hasta el momento.

En diálogo con Win Sports, el presidente ejecutivo del equipo, Mauricio Romero, se refirió a la contratación del técnico. “Estamos en eso, hasta esta hora (10:30 a.m.) no tenemos el técnico confirmado todavía, afortunadamente contamos con Jersson González para dirigir el partido de Copa ante Deportivo La Guaira sin inconveniente, pero la idea de nosotros es dirigir esta misma semana el nuevo entrenador. No ha sido fácil con las opciones que tenemos“.

Posteriormente, el dirigente habló sobre los nombres que se han comenzado a rumorar. “En este momento el libro de pases está cerrado y hasta el final de este semestre estaremos con el equipo que tenemos. Ahora, hablar de fichajes sin tener una reunión previa con el nuevo técnico me parece una locura. Afortunadamente después de la primera fase de Libertadores tenemos tiempo para analizar la plantilla“.

Por último, fue muy específico en el tema de las negociaciones con Osorio. “Las negociaciones se pueden caer hasta por un mínimo detalle. Yo puedo decir que va muy bien encaminada, hace falta algunos ajustes donde esperamos poder finiquitar, pero de momento tenemos que analizar las diferentes opciones que tenemos porque el campeón del FPC necesita un norte definido“.