Prometió volver: la emotiva despedida de Yesus Cabrera al América de Cali

El volante cartagenero había salido del América de Cali desde hace varias semanas, pero finalmente el jugador le dejó un mensaje al equipo y su hinchada.

Desde mediados del mes de junio, las cuentas oficiales del América de Cali le dieron la despedida al jugador de 30 años, Yesus Cabrera, como consecuencia de no haber alcanzado una renovación de su contrato. Pasado todo este tiempo, parece ser que el jugador ya resolvió su futuro y le dejó un mensaje a la hinchada y al club, agradeciendo por estos 6 años de carrera.

En diferentes medios se comentaba que existía la posibilidad de que el jugador y directivos se volvieran a sentar a negociar, pero esto finalmente nunca pasó, el jugador resignó esta posibilidad y lo confirmó con este mensaje. “Y llegó ese día… me duele dejar América y a Santiago de Cali, esa ciudad hermosa que me acogió y que vio nacer a mi hija“, dijo inicialmente.

El video continuó. “Gracias a todas las personas que trabajan en el club, me hicieron sentir en casa estos 6 años. A la hinchada más popular del país, mil gracias. Todo lo que me pasó en América fue de gran bendición para mí, algunas cosas me hicieron sentir más fuerte. Mi familia y yo les agradecemos y les vamos a recordar toda la vida“.

El volante prometió regresar, independientemente del papel que tenga que ocupar en el futuro. “Les digo hasta luego, porque sé que volveré algún día a alentar desde donde me toque. Y recuerden siempre, no es la plata, nunca será; es el corazón. Hoy los dejo, seguiré adelante con el sueño que empecé de niño“, puntualizó.