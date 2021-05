Primera respuesta de Diego Herazo sobre América de Cali

Diego Herazo, uno de los goleadores de la Liga BetPlay, estaría en la lista de fichajes que busca América de Cali. Al respecto le preguntaron en el Gol Caracol. ¿Ya tuvo algún contacto?

Dentro de las opciones que se han conocido públicamente y que relacionan a futbolistas con intereses de América de Cali, aparece el nombre de Diego Herazo. El atacante de La Equidad sería uno de los que Juan Carlos Osorio quisiera tener en su plantel para el 2021-2. Al menos ese es el rumor. Él dice desconocerlo.

▶: ¡Se dice de Duván Vergara y Jáminton Campaz en Boca Juniors!

▶: Mauricio Romero, presidente de América: “Ya lo tenemos firmado” —

▶: Dos equipos rivales en México en disputa por Duván Vergara

“Mi deseo es terminar bien con La Equidad. Quedar campeón con el equipo y ser goleador. Yo en el momento no he tenido contacto con nadie en América de Cali. Estoy concentrado en la recta final con Equidad. No he tenido contacto con nadie y mi representante no me ha comunicado nada”, dijo el delantero que suma 12 tantos en el año entre Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

El único que marcó más que él en el certamen local es Jéfferson Duque (Atlético Nacional). Lo supera en un tanto. Él es hombre del registro de Independiente Medellín. Está jugando en el cuadro bogotano en condición de cedido. No está claro qué va a pasar con él al terminar el semestre. Tiene la opción de volver a su club de origen o alguna nueva posibilidad en el mercado de fichajes.

América de Cali podría ser ese destino. Extraoficialmente se maneja su nombre. El tema de la negociación no es con él y tampoco algo que se maneje en este momento. Sus retos aún no terminan. Hace parte de La Equidad que estará en la semifinal de la Liga BetPlay. Va por más.