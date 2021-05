¿Por qué tanto misterio con Juan Carlos Osorio en el América de Cali?

Desde hace varios días se viene hablando de la posible vinculación del técnico al América de Cali, pero todo lo que se habla de manera oficial es que faltan detalles.

La salida de Juan Cruz Real del América de Cali, dejó a los hinchas satisfechos con la decisión considerando que el primer nombre que sonó para reemplazarlo fue el de Juan Carlos Osorio. Sin embargo, pasan los días y todavía no se hace el nombramiento de manera oficial, dejando a Jersson González como DT interino, que ya va por su tercer partido al mando del equipo y parece que se quedará hasta el final del semestre.

+ Jersson González y su opinión ante la posible llegada de Juan Carlos Osorio

+ Juan Carlos Osorio y América de Cali: filtran detalles del contrato

Este lunes, el periodista Carlos ‘El Petiso’ Arango, quien en su momento fue el que reveló los acercamientos con Osorio, reveló las razones por las que se ha guardado tanto silencio en los últimos días. “El tema está firme, de hecho me permito decir que a día de hoy ya está todo acordado; lo que me contaron es que América ya tiene técnico. El vínculo de Osorio con América sería de 2 años, primero que todo“, comentó el comunicador.

Y continuó en su canal de YouTube. “Tendría manejo de todas las determinaciones que se tomen con el plantel profesional, armar el equipo y todo lo que conlleve ese proceso. Él solamente solicitó a Pompilio Páez y a un preparador físico para su cuerpo técnico, porque América lo va a potenciar con los hombres que tiene en el Valle del Cauca“.

Sobre los refuerzos. “Hablan de 5 jugadores. A mí lo que me contaron y que investigué: pidió un lateral izquierdo, un delantero ‘9’ y un extremo izquierdo, eso es lo que solicitó Pompilio Páez por ahora. Luego le consulté a Tulio Gómez sobre lo de Osorio y me respondió: ‘No me he ido para atrás para nada. Solamente me falta que el patrocinio me confirme todo‘“.

Vea las declaraciones del periodista aquí