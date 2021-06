¿Por qué Juan Carlos Osorio no ha firmado con América de Cali?

Pasa el tiempo y la opción de Juan Carlos Osorio como nuevo DT de América de Cali no se cierra. ¿Qué pasa? Al respecto hubo una respuesta del entrenador, publicada en DirecTV Sports.

En el programa Fútbol Así, dirigido por Tito Puccetti, el periodista Diego Saviola compartió lo que le habría dicho Juan Carlos Osorio vía WhatsApp sobre la firma con América de Cali. Anteriormente se ha mencionado de parte del DT y de los directivos del equipo escarlata que todo está avanzado y restan algunos detalles. Eso es lo que ha hecho que no se oficialice su llegada.

“Considero que me debo asegurar de todos los detalles del proyecto de América de Cali antes de firmar”, dijo Diego Saviola respecto a lo que le habría escribo Juan Carlos Osorio. Se trata de una posibilidad que va más allá del habitual manejo del equipo de Primera División. El DT que ya fue múltiple campeón en Colombia, que dirigió en una Copa del Mundo y que rechazó la opción de hacerse cargo de uno de los elencos más relevantes de Emiratos Árabes, tiene pensado un proyecto a largo plazo con la escuadra.

Siendo así, no es algo que se defina con brevedad. De ahí que las dos partes se estén tomando el tiempo necesario para definir lo que denominan como “detalles”. No todo está acordado y por ende no se ha llevado a cabo el último trámite. La situación se mantiene a la expectativa de llegar al acuerdo definitivo. El DT y la Junta Directiva analizan distintas variantes para plasmar todo con la firma del acuerdo.

América de Cali tiene a su plantel profesional en vacaciones tras la finalización de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo clasificó a Copa Sudamericana. Espera rival y también tener al DT definido para el momento del regreso a entrenamientos. ¿Será Juan Carlos Osorio?