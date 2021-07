¿Por qué Dayro Moreno no llegó a América de Cali?

El nombre de Dayro Moreno se ha relacionado en más de una ocasión con América de Cali. ¡Sí se ha intentado su fichaje! Él mismo lo contó en entrevista en Saque Largo (Win Sports).

Allí la consulta fue directa. El periodista JJ Miranda, quien dijo conocer la intención que tuvo América de Cali de ficharlo, se lo preguntó. ¿Por qué no se dio esa posibilidad? Fue en más de una ocasión que el cuadro escarlata intentó contar con el goleador que en Colombia hizo parte de Once Caldas, Junior, Millonarios y Atlético Nacional.

Dayro Moreno respondió: “América es un equipo grande en Colombia y en Sudamérica todo mundo conoce su trayectoria y los títulos que consiguió recientemente en el torneo colombiano. Fueron cosas. No llegamos a un acuerdo de presidencia y directivos conmigo. Inclusive ahora en enero conversamos de nuevo, pero yo quería tener otra oportunidad en el fútbol del exterior”, dijo.

Fue entonces que tomó la opción de ir al fútbol boliviano. Llegó a Oriente Petrolero en el que suma 8 partidos y un gol (a Jorge Wilstermann). Ese es su presente. Tiene 35 años y opciones abiertas para su futuro. Ahora tiene contrato que lo une al cuadro del exterior hasta diciembre, aunque mucho se rumorea con la posibilidad de su regreso a Colombia para jugar con Santa Fe.

Lo que dice Dayro Moreno sobre su futuro y aseguró al responder sobre la opción con América de Cali, fue: “El fútbol da muchas vueltas y en este momento en Bolivia la situación no está muy bien en lo futbolístico. Se para mucho el torneo. En el año solo hemos jugado 10 partidos. Entonces mirar opciones. Me estoy preparando para eso. Con América no llegamos al acuerdo en la opción que se tuvo”.

Dayro Moreno responde sobre América de Cali